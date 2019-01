La Ville facturera 465$ pour faire évaluer un chien

Il en coûtera 465 $ aux propriétaires de chiens qui ont attaqué une personne pour le faire évaluer par un expert de la Ville de Montréal, dans l’espoir d’éviter l’euthanasie.

Notre Bureau d’enquête a constaté que le nouveau règlement sur les animaux domestiques adopté par l’administration de Valérie Plante, dans la foulée de la controverse sur la dangerosité des pitbulls, comporte des tarifs salés.

Photo Agence QMI, Toma iczkovits

Ce règlement stipule que tous les chiens qui ont mordu ou tenté de mordre devront être évalués par un expert pour savoir si la bête doit être euthanasiée ou gardée sous certaines conditions.

Lors de son adoption en août, la Ville n’avait pas indiqué s’il y aurait des frais pour les examens effectués par ses spécialistes en comportement canin, en général des vétérinaires.

Sans tambour ni trompette, un nouveau coût de 465 $ est entré en vigueur depuis le 1er janvier.

« C’est basé sur ce que nous coûte l’évaluation, pour l’expertise et les examens », explique l’attachée de presse du comité exécutif, Laurence Houde-Roy.

Auparavant, seulement les chiens qui causaient des blessures devaient être évalués. Maintenant dès qu’il y a une plainte pour tentative de morsure ou d’attaque, l’animal peut l’être.

« À chaque plainte, un inspecteur se présente chez le propriétaire [du chien] et autorise ou non l’évaluation », précise Mme Houde-Roy.

Si la bête est considérée « à risque », le maître doit alors lui mettre une muselière et est tenu de se présenter à un examen.

La Ville peut saisir le chien d’un citoyen qui refuse de collaborer, et pourra l’euthanasier ou le mettre en adoption, 72 heures plus tard.

Euthanasié en deux jours

L’expertise permettra de déterminer si le chien est « dangereux », « potentiellement dangereux » ou seulement « à risque ».

Toutes les bêtes jugées « dangereuses » par les spécialistes en comportement canin doivent être euthanasiées dans un délai de 48 heures.

Les propriétaires des animaux qui tomberont dans la catégorie « potentiellement dangereux » devront quant à eux se procurer un permis spécial à 150 $ par an (voir le tableau ci-dessus), ainsi qu’une affiche à placer devant leur résidence.

Illustration courtoisie, Ville de Montréal

Muselière

La bête devra aussi porter une muselière et être surveillée par une personne de 18 ans et plus, en tout temps, à l’extérieur.

Si le chien n’est jugé ni « dangereux », ni « potentiellement dangereux » par l’expert municipal, le maître doit tout de même prouver qu’il est stérilisé et micropucé, en plus de payer les frais d’évaluation de 465 $.

Malgré des demandes répétées, Montréal n’a pas voulu fournir de statistiques sur le nombre d’évaluations faites entre août et janvier.

Toutefois, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) a confirmé qu’elle avait prêté ses locaux à la Ville pour l’évaluation de quelques chiens dangereux chaque mois depuis l’automne.

« Je ne peux pas dire exactement combien et s’ils passent tous par chez nous », indique la directrice générale de la SPCA de Montréal, Élise Desaulniers.

Frais pour un chien

Permis annuel (stérilisé): 28 $

Permis annuel (non stérilisé): 63 $

Rabais annuel avec une micropuce: 7 $

Frais pour un chien « potentiellement dangereux »