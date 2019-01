L’agrile du frêne résiste à des températures extrêmes

Les températures extrêmes de -30 °C ne suffisent pas à tuer le développement de l’agrile du frêne à Québec. « Si les gens veulent savoir si le froid va faire mourir les insectes, la réponse, c’est non », mentionne Robert Lavallée, chercheur en gestion des ravageurs forestiers.

Des scientifiques ont tenté de déterminer si les températures inférieures à -30 °C pourraient aider à lutter contre l’agrile du frêne. Récemment, des spécimens d’insectes provenant de Winnipeg ont été envoyés en Ontario afin de tester leur résistance.

Rôle des citoyens

Selon le chercheur, le résultat est spectaculaire. « On imagine que les insectes meurent pendant l’hiver, mais même à -35 °C, l’agrile n’a pas vraiment de problème avec ça. Il y a de la mortalité, mais ils peuvent supporter des -20 °C facilement. Ce n’est pas suffisant pour rayer le problème complètement à Québec. Au global, il va quand même en rester. L’été prochain, on va encore parler de l’agrile, c’est certain », ajoute M. Lavallée.

Ce dernier précise d’ailleurs que les citoyens peuvent jouer un rôle important pour trouver « la bête ». « En hiver, les symptômes de l’agrile du frêne sont très évidents. Les pics-bois vont faire des trous dans les arbres qui sont habités par l’agrile. Les citoyens peuvent être d’une aide très précieuse en nous faisant part de leurs observations. »