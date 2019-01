L’autoflagellation n’a pas la cote au PLQ

Le chef intérimaire du PLQ Pierre Arcand a d’abord nié l’existence d’une lettre issue de la députation réclamant que le parti s’excuse pour l’austérité, mais il a finalement tenu un caucus extraordinaire au téléphone avant de trancher contre l’autoflagellation !

La publication dans Le Journal d’extraits de cette requête acheminée à l’intention de la direction du parti a provoqué une onde de choc hier.

Les députés libéraux, nouveaux et anciens, s’appelaient entre eux pour tenter de découvrir qui était à l’origine de ce contenu explosif. Et qui était susceptible de l’appuyer.

La personne qui a rédigé la lettre aurait visiblement souhaité que le PLQ se l’approprie et reconnaisse qu’il aurait dû « mieux protéger notre filet social dans notre quête vers des finances publiques plus saines et plus durables ».

C’est l’ex-ministre des Finances, Carlos Leitao, qui a dû s’étouffer dans son bol de gruau.

Une vérification a permis de constater que peu d’élus libéraux étaient tentés par des excuses publiques auprès des Québécois.

Plusieurs considèrent qu’ils ont au contraire légué un héritage en or au nouveau gouvernement caquiste, en laissant des milliards $ en surplus dans les coffres.

« Il faut être ouvert à avoir des débats, mais faut-tu arriver sur la place publique et faire un acte sadomasochiste ? », a ironisé un député, qui disait n’avoir jamais entendu de proposition de la sorte dans les réunions du caucus.

Selon lui, les élus du PLQ savent que leur gouvernement n’a pas été parfait, et ont déjà démontré qu’ils avaient saisi le message exprimé par la population le 1er octobre dernier.

Division ?

À l’interne, les soupçons se sont tournés vers les nouveaux membres du navire libéral, qui pourraient être les premiers à vouloir marquer une rupture avec le précédent gouvernement Couillard dont ils ne faisaient pas partie.

« Je ne sais pas de qui ça vient, mais la personne qui a écrit ça ne comprend visiblement pas que lorsqu’on embarque dans une équipe, il y a des décisions qui ont été prises dans le passé qu’on ne peut pas renier comme ça », a-t-on dit.

Une autre source a expliqué que dans un gouvernement, il n’existe pas de symbiose parfaite, mais qu’il faut assumer les choix qui ont été faits.

« On était 71 au caucus. On n’est pas toujours d’accord sur les façons de faire, on se rallie aux positions essentielles, mais je peux pas renier les quatre ans et demi de travail qu’on a fait, je suis très fière du travail qui a été accompli » a exprimé un autre membre du caucus.

Dans l’embarras, le chef intérimaire Pierre Arcand a convoqué une réunion téléphonique et estime avoir éteint la mèche.

Le vétéran a pu faire la tournée des médias par la suite en claironnant qu’il n’y aura pas d’excuses.

Avant-goût

Cette courte tempête est néanmoins un signe d’impatience exprimée par une fraction de la députation.

La question risque d’être abordée à nouveau lorsque les élus se retrouveront face à face en caucus de rentrée à Québec, jeudi et vendredi. De toute évidence, pour certains, le PLQ ne doit pas se contenter d’un rôle de figurant dans l’opposition, mais se repositionner rapidement afin de regagner le cœur de l’électorat francophone.

Les aspirants à la direction doivent en prendre bonne note...