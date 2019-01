Le retour du NM F.-A. Gauthier se fera attendre encore longtemps

Le NM F.-A. Gauthier étant loin d’être prêt à sortir du chantier Davie, où il subit des réparations majeures, la Société des traversiers du Québec (STQ) s’apprête à sortir encore le chéquier pour se procurer un navire de relève auprès d’une société basée à Malte.

Qualifié il n’y a pas si longtemps de « citron » par la CAQ , le nouveau traversier italien mis en service il y a moins de quatre ans ne sera vraisemblablement pas de retour à Matane cet été, a appris notre Bureau parlementaire.

Rappelons qu’après avoir éprouvé une nouvelle série de problèmes pendant les Fêtes, la STQ a dû mettre en place d’urgence un service aérien pour palier à l’absence de liaison maritime entre Matane, Baie-Comeau et Godbout.

Au début janvier, le F.A. Gauthier a été renvoyé en cale sèche à Lévis, où d’importants travaux se poursuivent au niveau des propulseurs. La STQ ne serait pas au bout de ses peines avec son navire construit au coût de 175 M$ par le chantier Fincantieri.

Maintenir le service

Le CTMA Vacancier, qui a pris la relève au début janvier, doit reprendre le service aux Îles-de-la-Madeleine dès vendredi.

Pour éviter une interruption de service, la STQ a déboursé 2,1 M$ pour acquérir le NM Apollo, un traversier qui appartenait à Labrador Marine et dont la construction remonte à 1970. Ironiquement, il est plus âgé que le prédécesseur du F.-A. Gauthier, le Camille-Marcoux, construit en 1974 à Sorel-Traçy, et dont l’envoi au recyclage a coûté 2,3 G$ il y a deux ans.

Contrairement au F.-A. Gauthier, qui peut transporter 800 passagers et 180 véhicules, l’Apollo peut accueillir seulement 240 passagers et 80 véhicules. À la STQ, on a assure qu’il s’agit d’une solution « temporaire ».

Construit en Norvège

Pour palier à la situation de façon plus « permanente », la STQ s’apprête donc à faire l’acquisition d’un autre navire de relève : le NM Saaremaa, plus récent celui-là, et dont la construction remonte à 2010, en Norvège.

Il s’agit d’un traversier identique à deux autres navires achetés récemment par Labrador Marine pour ses dessertes entre Terre-Neuve et Blanc Sablon : les NM Grete et Hiiumaa, qui ont servi dans les eaux estoniennes de 2010 à 2017.

Ces navires peuvent transporter entre 120 à 150 véhicules et environ 600 passagers, exactement comme l’indique un avis d’intention publié la semaine dernière par la STQ, sans préciser de coût d’acquisition.

À défaut d’obtenir une meilleure proposition d’ici le 4 février prochain, la STQ ira de l’avant avec le Saaremaa, qui est présentement amarré au port de Hambourg, en Allemagne. L’avis d’intention précise que le navire devra lui être livré au plus tard le 31 mars 2019, au Port de Québec. Sa mise en service entre Matane et la Côte-Nord aurait lieu le 20 avril 2019.