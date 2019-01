Le Rouge et Or bien représenté au camp régional de la LCF

Le Rouge et Or de l’Université Laval comptera cinq représentants au camp régional de la Ligue canadienne de football qui se déroulera le 13 mars à Concordia.

Les heureux élus sont le maraudeur Kevin McGee, le plaqueur Clément Lebreux, le botteur Dominic Lévesque, le centre arrière Benjamin Garand-Gauthier et le receveur Christian Dallaire.

Les meilleurs des trois camps régionaux (les deux autres sont à Edmonton et à Toronto) obtiendront une invitation pour le camp national qui se déroulera du 22 au 24 mars à Toronto.

« Je voulais avoir une chance au terme de ma dernière saison universitaire de prouver ce que je peux faire et c’est ce qui se produit, a mentionné McGee.

« Toute ma carrière, j’ai joué sur les unités spéciales. À Laval, on me demandait d’affronter des secondeurs ou des joueurs de ligne défensive. Au régional, je devrai m’adapter parce que je vais croiser des demis défensifs comme moi et des receveurs. Les duels à un contre un, ça ne me stresse pas. »

« En plus des unités spéciales, je devrai montrer que je suis puissant au développé couché et dans mes sauts, de poursuivre McGee. Je veux montrer que je suis capable d’être dominant sur le plan physique. »

Camp pro dans la mire

Comme tous les participants, McGee souhaite obtenir une invitation pour la Ville reine, mais ce n’est pas le plus important à ses yeux.

« L’idéal pour moi serait d’obtenir une invitation à un camp de la LCF où je pourrais me retrouver dans des situations à 12 contre 12, a-t-il expliqué. Les camps d’évaluation ne sont pas des occasions où je peux le plus me démarquer. Je souhaite attirer l’attention pour plus tard avoir une invitation à un camp pro. »

Le rêve de Lebreux

De retour à Montréal où il a commencé un boulot comme électricien, Lebreux est heureux d’obtenir une chance de se faire valoir.

« J’ai un bon emploi et j’aime ça, mais je réaliserais un rêve si je pouvais obtenir une chance dans la LCF, a-t-il souligné.

« Je commence mes journées de travail à 6 h ou 7 h, ce qui me permet de m’entraîner avant le souper.

« J’ai le gabarit de l’emploi, mais ça prend plus que ça pour jouer chez les pros, d’ajouter le gaillard de 6 pi 4 po et tout près de 300 livres. Je veux montrer que j’ai les connaissances, la tête et la discipline nécessaires. Au camp, je veux démontrer ma force, mais aussi une vitesse qui n’est pas associée à mon style de jeu. Je peaufine actuellement cet aspect et je veux me présenter à Concordia à 290 livres. »

Si tous s’entraînent au PEPS sous la houlette du préparateur physique Guillaume Rioux, Lebreux, lui, se prépare dans la métropole et il revient à Québec les fins de semaine où il retrouve quelques coéquipiers pour s’entraîner.

L’UL recrute un secondeur des Élans de Garneau

Photo Jimmy Pearson

Ian Leroux poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le secondeur des Élans de Garneau a fait connaître sa décision, mardi. Il hésitait entre Laval, les Carabins de l’Université de Montréal et les Ravens de Carleton.

« J’ai aimé l’ambiance à Laval lors de ma visite, a souligné Leroux. Le Rouge et Or a déjà gagné et ça ressortait vraiment dans leur attitude lors des entraînements auxquels j’ai assisté. Ce n’était pas un facteur important, mais la possibilité de me retrouver en terrain connu fait partie de l’ensemble. »

Les Ravens misaient sur un argument important pour attirer Leroux, mais le meneur pour les plaqués en Division 1 avec une récolte de 80,5 a préféré demeurer à Québec. « À Garneau, David Caron m’a pris sous son aile à mon arrivée, a-t-il raconté. Comme spécialiste des longues remises du Rouge et Or, son frère Pierre-Luc est devenu un modèle. Il m’a coaché lors du match des étoiles quand j’étais en 5e secondaire. »

Longues remises

Maintenant entraîneur avec les Ravens, Caron a développé une expertise des spécialistes des longues remises, expertise qu’il a partagée avec son frère Pierre-Luc ainsi qu’avec Leroux à ses débuts collégiaux.

« Ça passe inaperçu, mais je travaille mes longues remises depuis mes années scolaires à Saint-Jean-Eudes. Mon rôle de spécialiste m’a aidé à faire ma place à Garneau, où j’ai été partant pendant mes trois saisons. David a compris ma décision et il m’a souhaité bonne chance. Comme spécialiste des longues remises, ça favorise mes chances de faire l’équipe dès ma première saison, mais je ne me concentre pas là-dessus. Je veux faire ma place avec ma nouvelle équipe et dans un nouveau circuit. »

Leroux a connu sa meilleure campagne dans les rangs collégiaux cette année. « J’ai explosé et j’ai connu une grosse saison. J’ai réussi à prouver ma valeur. L’édition 2018 des Élans va toujours rester dans mon cœur. »