Le télétravail, plus efficace que le bureau?

Si comme nous, vous voulez convaincre votre boss de vous laisser parfois travailler de la maison, voici quelques informations qui vous aideront.

D’abord, vous n’êtes pas seul. Travailler de chez soi pour s’offrir plus de flexibilité et de tranquillité n’est plus une chose rare à laquelle seuls quelques programmeurs informatiques peuvent prétendre.

Le télétravail est rendu possible grâce aux avancées technologiques, mais également à cause des failles du travail en espace ouvert. Les fameux open spaces ne permettraient pas à améliorer la créativité et la communication entre les employés, selon Philosophical Transactions of the Royal Society.

Des réserves justifiées?

Bien que le télétravail se soit développé, il reste très restreint.

En effet, la maison est souvent considérée comme un espace de repos, donc soumis à des préjugés quant au travail. De même, travailler loin du bureau donne l’impression qu’on échappe à la supervision, qu’on est plus à même de se laisser divertir.

Pourtant, d’après le site SurePayroll, 65% des employés penseraient qu’ils seraient plus productifs en travaillant de la maison. La même source affirme cependant que seulement 19% des salariés seraient autorisés à le faire.

Ceci dit, le travail n’est pas seulement un concentré de tâches à accomplir et de mandat à respecter. C’est aussi un espace social dans lequel se créent des relations humaines. Au bureau, on n’est pas seul.

Il serait donc possible de trouver un juste milieu. Le professeur d’économie Nicholas Bloom, interrogé par TedEd, considère qu’une ou deux journées de travail à la maison seraient un compromis idéal.

À bon entendeur.