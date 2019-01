Le Venezuela accuse Sanchez de s’être joint au «coup d’État» contre Maduro

Le pouvoir du président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé mardi le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez de s’être joint au «coup d’État» orchestré selon lui au Venezuela par les États-Unis.

«Ca y est. @sanchezcastejon s’est joint ouvertement au coup d’État de (Donald) Trump au Venezuela. Il a beaucoup tardé», a écrit sur Twitter le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza.

Pedro Sanchez, «depuis son capitalisme corporatif européen, prétend donner des leçons d’égalité et de socialisme», a ironisé le chef de la diplomatie vénézuélienne.

Et il a critiqué un tweet posté par M. Sanchez à Saint-Domingue, où il assistait mardi à la réunion annuelle de l’Internationale socialiste.

«Le peuple du Venezuela doit aujourd’hui sentir le soutien de l’#InternationaleSocialiste. Il doit sentir que sa lutte pour la démocratie et le progrès est la raison d’être de nos partis et que pour cette raison nous serons toujours avec eux», avait écrit M. Sanchez.

Lundi, le responsable espagnol avait déclaré que «la gauche n’a rien à voir avec Maduro». «Avec l’Europe, nous défendrons des élections justes, libres et démocratiques au Venezuela», avait-il tweeté.

L’Espagne et cinq autres pays européens ont sommé Nicolas Maduro de convoquer des élections anticipées, faute de quoi ils reconnaîtront l’opposant Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela, comme l’ont déjà fait les États-Unis, le Canada et un certain nombre de pays d’Amérique latine.

M. Maduro a déjà répondu avec vigueur à diverses déclarations de Madrid sur la crise au Venezuela.

«S’ils veulent des élections, qu’ils fassent des élections en Espagne», a-t-il déclaré, en soulignant que M. Sanchez «n’est pas élu par le vote populaire».

M. Sanchez, un socialiste, est arrivé au pouvoir en juin 2008 en renversant le Premier ministre conservateur Mariano Rajoy grâce aux voix des indépendantistes catalans.

Juan Guaido, président du Parlement vénézuélien, s’est proclamé le 23 janvier président par intérim du Venezuela après que le Parlement a déclaré que M. Maduro usurpait le pouvoir parce que sa réélection était entachée de fraude.