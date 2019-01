Les années en noir et rose d’Yvon Michel

FRISCO | Yvon Michel est arrivé avec sa garde à Frisco, au Texas, pour entreprendre le dernier sprint menant à la défense de son titre par Eleider Alvarez.

Il y a moins d’un an, ses adversaires et détracteurs le donnaient comme à moitié ruiné et éradiqué de l’univers hyper compétitif de la boxe professionnelle.

Disons que la nouvelle de sa mort professionnelle était pour le moins prématurée, comme l’aurait dit Mark Twain. Michel se retrouve avec un champion très loyal en Eleider Alvarez, avec des droits commerciaux respectés par Top Rank pour Artur Beterbiev, une championne du monde en Marie-Ève Dicaire juste au moment où la boxe féminine prend son envol, et Christian M’Billi est en attente d’une chance sérieuse pour un titre.

Et Adonis Stevenson prend du mieux...

Les factures se payent, les créances se règlent et la vie continue. On pourra dire ce qu’on voudra du promoteur, on ne pourra jamais lui enlever deux de ses grandes qualités : il aime passionnément la boxe et, surtout, il est un très grand connaisseur.

Deux qualités qui ont permis sa survie.

LES JOURS NOIRS

Yvon Michel traversait les jours les plus noirs de sa carrière. L’organisation d’un combat de Stevenson à Toronto, le fiasco risqué du show de boucane entre Jean Pascal et Steve Bossé, avec la proximité insoupçonnée à l’origine des Hells, la perte de crédibilité, l’argent qu’il fallait trouver pour survivre, on se demandait pourquoi Michel ne lâchait pas tout pour aller se réfugier dans son condo de Bromont...

« Et ce matin-là de fin avril, à ma grande surprise, j’ai reçu un coup de téléphone de Kathy Duva de Main Event : Yvon, j’ai un champion en Sergey Kovalev et je n’ai plus d’aspirant avec l’histoire de Marcus Browne. Toi, tu as un aspirant, mais pas de champion à lui opposer. Faisons un marché toi et moi ».

Même des mois plus tard, les yeux d’Yvon Michel s’illuminent quand il raconte l’histoire. « On a discuté et je lui ai dit que je lui reviendrais le lendemain. J’ai demandé pour

Eleider Alvarez plus d’argent que ce que Kathy payait pour Marcus Browne et elle m’a tout donné. Je savais que c’était gros, mais j’ignorais jusqu’à quel point », dit-il.

Il y a eu le 4 août 2018 à Atlantic City. Ce soir-là, Alvarez a passé le knock-out à Kovalev et la vie d’Yvon Michel a basculé du noir au rose : « Je savais que c’était un “game changer”, mais je ne pouvais pas imaginer à quel point c’était », raconte-t-il maintenant.

MIRACLE À ROME

Donc, victoire d’Alvarez. Dans la nuit qui a suivi, Yvon Michel se rappelle encore qu’il était comme sur des nuages « Je flottais dans un état de béatitude, c’est pas compliqué, comme si j’avais été sur un nuage. On est revenu à Candiac le dimanche matin et j’ai repris l’avion pour Rome le même soir, dans le même état de bien-être », se rappelle-t-il.

Marcel Aubut, Raynald Brière et quelques amis l’attendaient déjà en Italie pour la randonnée de moto annuelle du groupe.

« À l’aéroport de Rome, j’ai commandé un Uber qui m’a conduit au concessionnaire de motos. C’était à une heure de distance. En descendant, j’ai réalisé que dans mon euphorie, j’avais laissé ma valise sur le trottoir de l’aéroport. Je suis remonté dans la voiture et on est revenus à l’aéroport. J’étais certain de ne plus rien retrouver. Bien, c’est fou, après deux heures, la valise m’attendait à la même place, dans le même état », dit-il en riant.

Il raconte à quel point il avait besoin de ces longues journées de route en compagnie de ses amis. Et de la semaine qui a suivi quand sa blonde est venue le rejoindre et qu’ils ont repris en moto les routes sinueuses de la campagne italienne.

MAIS AVANT LE ROSE... LE NOIR

Mais avant ce coup de fil miraculeux de Kathy Duva, avant les grosses négociations avec Todd DuBoeuf de Top Rank et les gens d’ESPN, avant le contrat multimillionnaire d’Eleider Alvarez pour sept combats, avant la résurrection, il y avait eu une plongée dans des eaux vaseuses et visqueuses. Une plongée qui aurait pu noyer n’importe qui d’autre...

« Je dirais que lorsque Al Haymon m’a appelé pour me dire que le combat entre Adonis Stevenson et Badou Jack s’en allait à Toronto, j’ai sans doute vécu une des pires journées de ma carrière », se rappelle Yvon Michel.

Pour saisir à quel point le promoteur en a bavé, il faut replacer les faits dans leur contexte. Ça faisait déjà des mois que Michel se retrouvait en mode « shutdown » pour reprendre son expression : « Pendant l’automne, je ne lisais plus mon compte Facebook ni Tweeter, je ne voulais pas voir tout ce qui se disait sur moi ni entendre ce qu’on disait. Ma blonde se mettait en colère ou était catastrophée en prenant les nouvelles sur les réseaux sociaux, mais je lui interdisais de me répéter ce qu’elle lisait. J’étais en shutdown complet », raconte-t-il.

Et quand il se mêlait de répondre personnellement aux critiques, c’était souvent par des textos ou des courriels agressifs qui trahissaient son extrême frustration.

Il faut aussi se rappeler qu’Eleider Alvarez avait planté Lucian Bute en février avant de vaincre de façon convaincante Jean Pascal, le 3 juin 2017 au Centre Bell.

Même que Le Journal avait publié une copie du contrat signé par Stevenson et Andrzej Fonfara voulant que le gagnant prendrait le gagnant du combat entre Pascal et Alvarez.

Les gens étaient prêts pour ce combat et les amateurs et les médias trouvaient qu’Alvarez se faisait arnaquer dans cette histoire. La crédibilité d’Yvon Michel en prenait pour son rhume.

TECHNO PAK... ET LE COUP DE MASSUE

On avait eu droit le jeudi à une belle conférence de presse. Badou Jack contre Stevenson à Montréal. Les affiches étaient prêtes, tout roulait bien.

« Le samedi, j’avais accepté d’être conférencier pour une réunion de la compagnie Techno Pak à Mont-Tremblant. J’ai parlé une heure de leadership, des difficultés à surmonter. Et comment gérer les coups durs. Puis, il y avait une pause de prévue vers 11 heures. Pendant la pause, Al Haymon m’a appelé pour me dire que le combat déménageait à Toronto pour des raisons corporatives et qu’il me chargeait, si j’acceptais, de rendre les choses possibles. Assommé, j’ai réussi à lui dire que je le rappellerais le lendemain, que j’étais conférencier... et que je penserais à mon affaire. J’étais en état de choc. Je suis revenu devant les gens de Techno Pak et je leur ai raconté ce qui se passait. La vérité toute simple. C’était quoi le coup dur ? Et je leur ai donné un conseil que j’allais suivre moi-même. Quand on est confronté à un coup dur totalement imprévu, il faut éviter de réagir d’instinct et prendre le temps de réfléchir, prendre un verre de vin et dormir une nuit sur la situation, avant de prendre une décision.

Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Je faisais quoi ? Refuser parce qu’on me demandait de renier certains engagements avec des partenaires loyaux, c’était tentant. J’évitais l’humiliation. Mais je faisais quoi avec tous nos boxeurs qui devaient se battre à Montréal ? Puis, j’ai appelé Wayne Zronik au Air Canada Center pour vérifier s’il était possible de réserver le 19 mai. Il a accepté, mais sous condition que les Maple Leafs et les Raptors ne jouent pas ce soir-là », de se rappeler Michel.

Finalement, Christian M’Billi, Oscar Rivas, Sébastien Bouchard et les autres ont connu une bonne soirée à Toronto.

AL HAYMON

Les années Al Haymon ont été rock and roll. Elles ont quand même permis à Yvon Michel et à GYM de voler haut pendant les débuts. Et si les choses se sont gâtées par la suite, Michel ne parle jamais en mal de l’homme d’affaires américain : « Al Haymon est un homme extrêmement brillant. Il y a eu des moments très bien et d’autres plus difficiles. Mais il a tenu ses engagements, même si parfois les versements tardaient quelque peu. Avec Al Haymon, toutes nos ententes étaient verbales. Il n’y a jamais eu de contrat écrit. Disons qu’avec Todd DuBoeuf, le contrat de sept combats en 24 mois d’Eleider Alvarez est bien écrit », dit-il en riant.

Dans le monde de la boxe, on dit qu’Yvon Michel est comme un chat. Qu’il a neuf vies !

Aux derniers calculs, il vivrait sa dixième... et ça risque d’en être une fort belle. Faut juste qu’Alvarez gagne samedi...

Et même là, il y aurait une autre revanche...