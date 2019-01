Letang égale un record de Coffey dans un gain des Penguins

De retour en action après la pause du match des étoiles, le Lightning de Tampa Bay a été défait 4 à 2 par les Penguins, mercredi soir, à Pittsburgh. Dans la victoire, Kristopher Letang a égalé le record d’équipe établi par Paul Coffey pour le plus de buts marqués par un défenseur.

Letang a récolté deux points dans la victoire, notamment en marquant son 108e but en carrière. Sa prochaine réussite lui permettra de devenir le meilleur marqueur parmi tous les défenseurs dans l’histoire des Penguins.

Evgeni Malkin a également franchi un cap important en obtenant sa 600e mention d’aide en carrière sur le 21e but de la saison de Phil Kessel. L’attaquant russe est devenu le quatrième joueur dans l’histoire des Penguins à atteindre cette marque après Mario Lemieux, Jaromir Jagr et Sidney Crosby. Il est également devenu le quatrième Russe dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à atteindre ce plateau après Sergei Fedorov, Sergei Zubov et Pavel Datsyuk.

Frapper tôt

Les Penguins ont frappé tôt en marquant trois buts dans les neuf premières minutes de la rencontre. Riley Sheahan a ouvert le bal dans la quatrième minute de jeu. Peu après, Kessel et Crosby ont ajouté deux buts en 16 secondes.

Letang a poursuivi le travail au début du deuxième vingt en marquant son 12e but de la saison.

Malkin et Kessel ont aussi conclu la rencontre avec une récolte de deux points.

Matt Murray a été privé d’un quatrième blanchissage cette saison par J.T. Miller et Steven Stamkos, qui ont tous deux enfilé l’aiguille avec moins de cinq minutes à faire au temps réglementaire. Le gardien des Penguins a repoussé un total de 33 tirs.

De l’autre côté de la patinoire, Andrei Vasilevskiy n’a pas connu sa meilleure sortie devant le filet du Lightning. Le gardien russe a fait face à 22 lancers.

Il s’agit d’une deuxième victoire en six matchs pour les Penguins, qui s’étaient inclinés 6 à 3 lundi face aux Devils du New Jersey. De son côté, le Lightning présente une fiche de 20-4-1 à ses 25 derniers affrontements.