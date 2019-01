L'impossible paradoxe

Devant l’actualité des dernières semaines, une question me revient constamment en tête : pourquoi est-ce que la défense de la liberté d’expression, joyau de la société démocratique, ne semble pas être essentielle pour tous? Pourquoi un nombre effrayant de personnes semblent avoir décidé de faire carrière sur le dos de sa destruction?

On peut bien sûr miser sur la seule décadence et l’obsolescence des valeurs de la société occidentale, contre laquelle on semble ne rien pouvoir faire.

Mais on peut aussi réfléchir à partir d’un plus petit échantillon, soit le Québec des dix dernières années, pour tenter de comprendre ce qui peut bien pousser des gens, pas seulement issus du populaire, mais jusque dans les hautes sphères intellectuelles, à faire ainsi la chasse à la liberté d’expression.

Je crois qu’il faut revenir à l’affaire opposant Mike Ward et Jérémy Gabriel, dont on parlait encore la semaine passée.

C’est là, de toute évidence, que l’essence de ce qu’est et de ce que représente vraiment la liberté d’expression à carrément pris le champ.

Je remarque aussi que Guillaume Wagner avait, en 2012, copieusement mis la table à la déroute idéologique que l’on expérimente aujourd’hui, avec sa blague désormais célèbre sur Marie-Élaine Thibert.

Je ne dis pas que tout ce qui arrive est de la faute à Mike Ward et à Guillaume Wagner, loin s’en faut, seulement qu’ils ont créé le précédent duquel on peut constater que tout est parti en vrille ensuite.

C’est ce qui, j’ai l’impression, a fait perdre toute sa crédibilité, sa sacralité même, à la liberté d’expression dans l’esprit du Québécois moyen.

Rappelons-nous : la saga nous avait collé un paradoxe impossible : défendre la liberté d’expression qui cautionne par principe que l’on puisse souhaiter sur scène (et à répétition) la mort d’un jeune homme ou risquer l’accusation de censure, pourtant au nom de la décence et du respect civil élémentaire.

On s’en souvient, ça nous avait profondément déchirés, en plus de foutre un bordel monstre dans nos capacités de raisonnements collectifs.

Historiquement, c’est ce qui a toujours poussé les plus outrés, les plus blessés et les plus furieux à vouloir « prendre les grands moyens » pour renverser l’inacceptable d’une situation.

Mais c’est aussi ce qui fait qu’aujourd’hui, on ne fait pathologiquement plus la différence entre critique et attaque. Entre phobie et inquiétude.

La liberté d’expression n’est alors plus considérée comme le poumon rose d’une société de droits en santé, mais comme la dangereuse brèche qui laisse entrer la vilenie dans le grand bateau social, qu’il faut colmater par tous les moyens.

Je me dis : qu’est-ce qu’on fait? La discussion est immense et il est plus qu’évident qu’on ne peut pas passer à côté. Maintenant, comment l’aborder sans prendre la même damnée tangente totalitaire de la vertu versus tout le reste?

Réapprendre à s’écouter sans crier au loup à chaque virgule, peut-être? Réapprendre à parler autrement qu’avec des couteaux qui ne savent que voler bas, qu’en sais-je?

Vous voulez que je vous dise un truc? J’ai toujours trouvé la formule « liberté d’expression » très trompeuse. Car ce qu’on oublie toujours, c’est que qui dit liberté, dit d’abord responsabilité.

Plus ça va, plus je nous trouve mûrs pour accueillir ce nouveau concept qu’est celui de la responsabilité d’expression.