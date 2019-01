Météo: la tempête se déplace dans l’Est-du-Québec

Après avoir laissé de bonnes quantités de neige dans la région de Québec pendant la nuit, la tempête se déplace dans l’est de la province, mercredi matin, où elle force la fermeture d’écoles et complique les déplacements.

La prudence est toujours de circonstance à Québec et à Lévis, où la chaussée demeure enneigée. Le pire de la tempête semble toutefois derrière la population de ces secteurs. «On voit déjà les conditions s’améliorer», a souligné tôt mercredi Didier Rochette, de Transports Québec.

«Plus on va vers l’est, plus on voit les conditions s’aggraver», remarque-t-il.

La région de Québec devait recevoir un total 25 centimètres de neige durant le passage de ce système. Mercredi, Environnement Canada annonce des accumulations de 2 à 4 centimètres pour la journée sur la capitale. Les vents continueront de souffler jusqu’à 50 km/h et le facteur de refroidissement éolien va s’établir à -22 en après-midi.

Quelques accidents

La météo a causé quelques sorties de routes et collisions, tôt mercredi. Une camionnette a notamment effectué un capotage sur l’autoroute 20 en direction ouest à la hauteur de Saint-Nicolas, à Lévis. Le conducteur n’a pas été blessé.

Toutes les écoles de la Capitale-Nationale sont ouvertes à l’exception des établissements de la commission scolaire de Charlevoix. Les services de garde en milieu scolaire demeurent en opération. En Chaudière-Appalaches également, les commissions scolaires ont pris la décision d’accueillir les élèves.

L’est sous la neige et le vent

Les conditions météorologiques sont plus difficiles dans l’est de la province. Un avertissement de tempête hivernale est d’ailleurs en vigueur dans le Bas-Saint-Laurent, à Charlevoix et sur la Côte-Nord.

Les conditions routières sont particulièrement difficiles dans les secteurs aux abords du fleuve à l’est de Québec et de Lévis. Il y a présence de lames de neige et la visibilité est réduite, notamment sur les routes 132 et 138 et sur l’autoroute 20 entre Lévis et Montmagny.

La route 138 est d’ailleurs interdite aux poids lourds jusqu’à nouvel ordre entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie.

Seules deux commissions scolaires ont suspendu les cours sur la Côte-Nord. Dans le Bas-Saint-Laurent, les écoles sont toutes ouvertes.