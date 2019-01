Metro refuse de se faire couper l’herbe sous le pied par Amazon

Les commandes en ligne demeurent peut-être un phénomène mineur chez Metro, mais le PDG de l’épicier ne cache pas son inquiétude face à la concurrence d’Amazon.

« Amazon, c’est un peu l’éléphant dans la pièce », a lancé Éric R. La Flèche mardi matin, juste après l’assemblée annuelle de l’entreprise québécoise, qui détient les bannières Metro et Super C, en plus des pharmacies Brunet et Jean Coutu.

Car, si jusqu’à maintenant les ventes en ligne représentent une proportion « très modeste » du chiffre d’affaires de Metro, M. La Flèche assure prendre la menace que représente la multinationale du commerce électronique très au sérieux.

« On pense encore que la brique et le mortier, ce sera le gros de notre chiffre d’affaires. Mais pour l’e-commerce, on doit regarder tous les aspects », a-t-il affirmé en après-midi, tout en refusant de dévoiler quelle proportion de son chiffre d’affaires il aimerait voir le commerce en ligne occuper.

Environ 60 % des Québécois ont actuellement accès à la commande d’épicerie en ligne chez Metro, un service offert à partir de sept magasins.

Pour l’instant, ce qui distingue l’offre de Metro et d’autres chaînes d’épiceries d’Amazon, ce sont les produits frais et congelés. Amazon permet en effet l’achat de produits secs, mais pas les fruits et légumes, par exemple.

M. La Flèche écarte pour l’instant la possibilité que Super C emboîte le pas à son concurrent Maxi, qui a récemment fait son entrée dans le commerce en ligne. « On ne suit pas, on fait nos propres affaires », dit-il.

Revenus en hausse

Metro a fortement augmenté ses revenus au premier trimestre 2019 grâce à l’acquisition du Groupe Jean Coutu, a annoncé l’entreprise mardi.

Son chiffre d’affaires a bondi de 27,8 % par rapport au premier trimestre de l’an dernier pour s’établir à 39,7 milliards $. En excluant l’apport de Jean Coutu, qui n’appartenait pas à Metro il y a un an, l’augmentation aurait été de 3,5 %.

Les profits ont pris la direction inverse, puisqu’ils ont chuté de 84,4 % pour se chiffrer à 203,1 millions $.

Cette forte baisse s’explique principalement par un gain important au premier trimestre de 2018 à la suite de la vente d’une participation dans Alimentation Couche-Tard.

Le bénéfice net ajusté a donc été de 172,2 millions $ pour le dernier trimestre, comparativement à 126,7 millions $ pour la période correspondante en 2018.

« Nous sommes très satisfaits des résultats du premier trimestre, qui reflètent une bonne exécution de nos plans d’affaires et le succès du regroupement avec le Groupe Jean Coutu jusqu’à maintenant. Dans un marché toujours aussi concurrentiel, nous sommes en bonne position pour répondre aux attentes élevées de nos clients, afin de continuer de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires », a déclaré le président et chef de la direction.