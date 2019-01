Nouveau projet de recherche sur l’incontinence

Par la présente, nous vous informons de la fin de notre étude portant sur la physiothérapie pour traiter l’incontinence urinaire chez les femmes de 60 ans et plus. La publication a été soumise à un journal scientifique important et nous vous informerons en priorité des résultats, lorsque l’article aura été accepté.

Nous voulons aussi vous informer de nos nouveaux projets de recherche qui pourraient intéresser vos lectrices. Comme vous le savez, l’incontinence urinaire est l’une des problématiques de santé féminine les plus fréquentes, et ce, même chez les jeunes femmes. Ainsi, après l’accouchement, près de 10 % des femmes souffriront de symptômes d’incontinence urinaire à l’effort. Cette problématique affecte grandement les jeunes femmes, leurs choix d’activités et même leur sexualité.

Nous recrutons actuellement 350 femmes de 18 ans et plus, à Montréal et à Sherbrooke, pour étudier l’impact de la rééducation des muscles du plancher pelvien sur l’incontinence urinaire d’effort (fuites urinaires à la toux et l’éternuement). Les participantes (jeunes, vieilles, après accouchements, avant et après la ménopause, etc.) recevront 12 traitements gratuits de physiothérapie du plancher pelvien et n’auront pas à attendre de longs mois sur une liste d’attente. Comme vous le savez, la rééducation des muscles du plancher pelvien est non invasive, sans effets secondaires, mais généralement offerte en pratique privée avec des coûts élevés, ou dans les hôpitaux après plusieurs mois d’attente.

Chantale Dumoulin, pht, Ph.D. chercheure et directrice de laboratoire

J’ai bien hâte de lire, et de transmettre dans ma chronique du Journal, les résultats de vos recherches. Recherche à laquelle certaines lectrices m’ont dit avoir participé. Pour celles que votre deuxième volet de recherche intéresse, je souligne qu’elles peuvent s’inscrire au numéro : 514 340-3540 poste 4129.