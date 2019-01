On connaît enfin la programmation du festival punk '77 Montréal

C’est le 26 juillet prochain que se déroulera le festival réunissant les grands noms du punk au Parc Jean-Drapeau.

Greenland et evenko ont annoncé mercredi matin quels groupes se produiront pour l’édition de cette année.

Parmi les formations les plus attendues, on retrouve les vétérans de punk californien Bad Religion et Pennywise.

BIGWIG profitera également de l’occasion pour célébrer son 25e anniversaire sur scène.

Fidèle à son habitude, la programmation fait place à des groupes fondés dans les premières années du punk: Anti-Nowhere League, Avengers et Exploited.

Fondé en 2017 pour souligner les 40 ans du punk (même si l’année 1977 correspond plus ou moins à l’origine du punk), le festival '77 Montréal aurait attiré jusqu’à 40000 amateurs du genre au cours des deux dernières éditions.

Vous pouvez consulter la programmation complète ici.

Les billets seront en vente à compter de vendredi prochain.