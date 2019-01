Pagliarulo a la confiance de Roy

Patrick Roy a tranché. Après avoir utilisé un système d’alternance avec ses hommes masqués au cours des 15 dernières rencontres, le grand patron des opérations hockey mettra fin à ce manège vendredi soir en optant pour Carmine-Anthony Pagliarulo face aux Sea Dogs de Saint John.

L’entraîneur-chef et directeur général avait évoqué la fin imminente de ce régime avant les trois parties en autant de jours du week-end dernier. À la lumière des prestations de Pagliarulo et de Kyle Jessiman dans cette période, Roy en est venu à la conclusion que le premier méritait d’obtenir un second départ consécutif.

C’est d’ailleurs un secret de Polichinelle que le portier aux origines italiennes devenait le favori de l’ancien gardien du Canadien et de l’Avalanche, avant même les duels contre Rimouski, Boisbriand et Val-d’Or.

« Vendredi, ça va être Anthony contre Saint-Jean et on verra le lendemain ! Ça va lui faire deux matchs en ligne. Je pense qu’il a joué du bon hockey avec nous depuis qu’il est arrivé et il mérite la chance de nous démontrer ce dont il est capable de faire », a lancé Roy, qui décidera désormais de son partant en fonction des performances.

Statistiques enviables

En huit sorties devant la cage québécoise, Pagliarulo, acquis de l’Océanic pendant la période des Fêtes, a affiché un dossier de trois victoires et cinq revers, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2,44 et un excellent pourcentage d’efficacité de ,918.

N’empêche que l’athlète de 18 ans n’est pas du genre à s’asseoir sur ses lauriers et il entend conserver la même mentalité lors des prochains matchs. D’autant plus que la situation actuelle est loin d’être coulée dans le béton. Avant son arrivée dans la capitale, il n’avait été employé qu’à huit occasions par l’Océanic.

« Je pense que j’ai eu de bons moments dans les derniers temps, et comme j’ai dit, je ne contrôle pas ce que Patrick fait. Oui, ça va bien ces temps-ci, mais je ne veux pas dire que je suis le gardien numéro un. Je fais ma job et je suis payé pour faire ça », a-t-il répondu au sortir de l’entraînement au Pavillon de la jeunesse, mercredi.

« On s’en attendait que l’alternance allait finir bientôt. C’est ça, le hockey. Quand tu performes, tu joues, et c’est aussi la mentalité que Patrick a. Quand tu joues souvent, tu gagnes en confiance, et le match a l’air plus au ralenti. On ne peut rien prendre pour acquis, car on peut perdre vite le filet. Une ou deux mauvaises performances et c’est fini. Il faut tout le temps travailler fort. »

Saine compétition

Pagliarulo s’est ouvert sur sa relation avec Jessiman, acquis du Drakkar durant la même période en retour de Dereck Baribeau. Jessiman présente une moyenne de buts alloués de 4,11 et un pourcentage d’arrêts de ,851 en huit parties.

« Notre relation va vraiment bien. On a des amis en commun et on en parle souvent. On a beaucoup d’affinités, c’est un bon gars, il est drôle et on s’entend bien ensemble. C’est la meilleure relation que je peux avoir avec un autre gardien. Quand il y a des frictions, ce n’est pas le fun. Avec Kyle, c’est parfait. »

Cérémonie hommage: une soirée émouvante en perspective

Patrick Roy s’attend à une soirée fertile en émotions, vendredi soir, lors de l’hommage qui sera rendu à Maurice Filion pour l’ensemble de son œuvre avec les Remparts et les Nordiques ainsi qu’aux joueurs composant les équipes d’étoiles des différentes époques de l’organisation.

Ces cérémonies se tiendront à l’occasion de la tournée du 50e anniversaire de la LHJMQ qui débarquera au Centre Vidéotron en compagnie du commissaire Gilles Courteau ainsi que de la coupe du Président et de la coupe Memorial. Pour Roy, il est important que ses joueurs prennent conscience de la riche histoire de la concession, que ce soit la première génération ou la deuxième.

« Ce l’est pour moi. Le jour où on a décidé de ramener les Remparts dans le portrait avec Jacques [Tanguay], Michel [Cadrin] et moi-même, c’est un peu le passé qui nous a donné le goût.

Quand je venais à l’aréna, je venais voir les joueurs de ces époques-là et ils ont joué un rôle de modèles pour moi. C’est le fun de les revoir et de célébrer les 50 ans de la ligue et de profiter de ces moments pour honorer ceux qui étaient dans les premières éditions », a souligné Roy.

Sergeev écarté

Par ailleurs, Roy s’est dit insatisfait du rendement de l’attaquant russe Aleksei Sergeev, qui n’a touché la cible qu’une fois à ses 21 dernières rencontres. En 49 matchs, il revendique 37 points, dont 12 filets.

« Je l’ai tassé de Phil [Kurashev] parce que j’aimerais ça avoir plus d’intensité de sa part, qu’il soit meilleur dans ses batailles à un contre un, meilleur dans ses replis défensifs. Je lui ai dit que tant et aussi longtemps que ce sera comme ça, il va jouer moins de minutes, alors il pourra se concentrer sur ça. Et si jamais son jeu se replace à notre goût, on fera les changements nécessaires, mais [Samuel] Dickner fait bien et il va être dur à tasser. »