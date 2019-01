Patrice Godin vit de beaux moments

Même s’il se glisse dans la peau d’un des personnages de fiction les plus détestés à la télé québécoise dans District 31, Patrice Godin avoue vivre les plus beaux moments de sa carrière.

« Ce rôle-là, c’est du bonbon. C’est un plaisir à faire et à jouer. Ce rôle, avec ceux de Bob Ryan dans Blue Moon et Samuel Tremblay dans Le 7e Round, font partie de mes plus beaux moments en carrière. C’est du “plus que plus” », a lancé lors d’un entretien le comédien qui personnifie le sergent-détective Yanick Dubeau dans District 31.

Son personnage de Yanick Dubeau, qui a été arrêté après avoir éliminé l’escorte Charlène Baribeau et qui en détenait une autre dans son sous-sol, a généré énormément de réactions au cours des dernières semaines.

Patrice Godin avoue avoir vécu, pour toutes sortes de raisons, des hauts et des bas dans son métier de comédien avec des moments où il était moins heureux et où il avait l’impression de tourner en rond.

« Je suis un peu retombé en amour avec mon métier d’acteur », a-t-il laissé tomber.

Un souper révélateur

Le comédien précise qu’il n’est pas dans le secret de l’auteur Luc Dionne concernant les intrigues du « 31 ». Il est conscient que le personnage de Yanick Dubeau aura peut-être une fin un jour.

Patrice Godin n’a pas peur de la suite des choses après s’être glissé dans la peau d’un personnage aussi marquant.

« Des rôles comme ça, il n’y en a pas à la pelle dans une carrière. Je ne suis pas un nostalgique des rôles que j’ai joués. Ça va toutefois me faire de la peine de ne plus faire partie de cette gang, mais ça fait partie de la business. Je vais me trouver autre chose. Je vais repartir à zéro et je vais le faire avec plaisir. », a-t-il indiqué.

Le comédien en savait très peu sur Yanick Dubeau lorsqu’il s’est lancé dans cette aventure.

« Je savais qu’il y avait un secret provenant de son passé. Luc Dionne m’avait dit qu’on irait dans des zones sombres et troubles, mais je ne savais pas que ça irait dans cette direction », a-t-il dit.

C’est son ami Sébastien Delorme, qui joue le sergent-détective Stéphane « Poupou » Pouliot, qui lui a mis la puce à l’oreille.

« On s’était organisé un petit souper chez moi, avec nos familles, pour fêter le fait que je me joignais à District 31. C’était trois semaines avant le début du tournage. Sébastien m’a dit que j’étais pour avoir un otage dans ma cave. Je ne savais pas que c’était pour aller dans cette direction », a-t-il raconté.