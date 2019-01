Peine alourdie pour l’entraîneur sud-coréen qui frappait la championne olympique

Quelques semaines avant les JO d’hiver de Pyeongchang en 2018, «il m’a donné des coups de pied et de poing si forts, surtout à la tête, que je me suis même dit, "Je pourrais vraiment mourir"», avait-elle dit.

A 22 ans, la patineuse a quatre médailles olympiques à son compteur, dont l’or en relais aux JO de Sotchi de 2014 et à domicile à Pyeongchang.

La Corée du Sud est une puissance sportive régionale, l’un des deux seuls pays d’Asie avec le Japon à avoir accueilli à la fois les jeux d’hiver et d’été.

Dans une société déjà ultraconcurrentielle, gagner dans l’arène sportive compte plus que tout. Les entraîneurs ont un énorme pouvoir sur la carrière des jeunes athlètes. Les abus physiques et verbaux sont fréquents et ceux qui les dénoncent sont souvent condamnés en tant que «traîtres».