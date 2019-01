Pour les proches aidants

Michel Delamarre, président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, a accepté la présidence d’honneur de la soirée-bénéfice dans le contexte de la campagne de financement du Monastère des Augustines au profit des proches aidants, qui se tiendra ce soir, dès 18 h, dans la chapelle des Augustines. Au programme : concert « Chants et poésie avec Chloé Sainte-Marie » et la présence de Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Renseignements : 418 694-8565, poste 3303.

Agrandissement et rénovations de 3,7 M$

Photo courtoisie

La première pelletée de terre officielle du projet d’agrandissement et de rénovations du Centre des congrès Mont-Sainte-Anne s’est donnée le 24 janvier en présence de Jean-François Ermel, porte-parole du projet et président du conseil de l’OBNL Centre des congrès Mont-Sainte-Anne. Les investissements de plus de 3,7 M$ serviront principalement à augmenter la superficie actuelle du Centre des congrès à plus de 23 000 pieds carrés en espace de réunion offrant une vue spectaculaire au pied du Mont-Sainte-Anne. L’agrandissement, la reconstruction de la façade extérieure ainsi que l’installation d’un ascenseur marqueront la fin des travaux de cette phase du plan de développement du complexe. La réouverture du Centre des congrès est prévue pour le 1er mai 2019. Sur la photo, de gauche à droite : Jean Bruneau, surintendant Drolet Construction ; Sébastien Roy, directeur général du complexe hôtelier Château Mont-Sainte-Anne ; Pierre Renaud, maire de Beaupré ; Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances ; Pierre Lefrançois, préfet de la MRC Côte-de-Beaupré et maire de l’Ange-Gardien ; Jean-François Ermel et Geneviève Faucher, directrice développement des affaires et marketing, Drolet Construction.

La 5e au Québec

Photo courtoisie

Chaque année, et ce, depuis son centenaire, il me fait plaisir de souligner l’anniversaire de naissance de Mme Alma Gauvin, qui vit une paisible retraite à l’Hôpital général de Québec. Dimanche dernier, entourée de ses neveux et nièces et de Bonhomme Carnaval (photo), Mme Gauvin, qui est née à Neuville le 22 janvier 1911, a célébré son 108e anniversaire de naissance, ce qui fait d’elle la 5e personne la plus âgée au Québec, selon ses proches. Encore lucide, Mme Gauvin apprécie la gentillesse de tout le personnel de l’hôpital et est évidemment la fierté de toute la famille.

Bonne fête

Photo courtoisie

Jean-Claude Marquis (photo), de l’arrondissement Beauport à Québec, célèbre aujourd’hui son 75e anniversaire de naissance. Natif de Sainte- Famille-Île-d’Orléans, il a travaillé comme répartiteur chez Rapide Transport et chez Eskimo Transport pendant plusieurs années. Il demeure actif, même à la retraite, en jouant aux quilles trois fois par semaine. Le ski de fond et la raquette (l’hiver) et le vélo (l’été) le tiennent aussi en forme. Lucie, sa conjointe des 30 dernières années, ses deux enfants (et leurs conjoints) ainsi que ses 7 petits-enfants, son gendre et sa belle petite famille lui souhaitent un très bel anniversaire et de profiter de la vie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Phil Collins (photo), musicien, chanteur britannique, soliste de Genesis, 68 ans... Chris Simon, ex-dur à cuire de la LNH et de la KHL (avec les Nordiques, 1992-1995), 47 ans... Christian Bale, acteur britannique (Batman), 45 ans... Danielle Dussault, copropriétaire d’Origine café-traiteur à Place Sainte-Foy.... Danielle Goyette, ex-entraîneuse de l’équipe féminine des Dinos de l’Université de Calgary, 53 ans... Curtis Strange, golfeur professionnel américain, gagnant du U.S. Open en 1988 et 1989, 64 ans... Gene Hackman, acteur américain, 89 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 janvier 2009. Bernard Arcand (photo), 63 ans, anthropologue de Québec... 2017. Walter Hautzig, 95 ans, pianiste américain... 2016. Frank Finlay, 89 ans, acteur britannique en nomination aux Oscars pour son rôle de soutien en 1965 dans le film Othello... 2013. Diane Marleau, 70 ans, femme politique députée de Sudbury (1988-2008)... 2012. Carrie Selivanov, 43 ans, fille de l’ancien joueur vedette de la LNH, Phil Esposito... 2009. Ingemar Johansson, 76 ans, boxeur suédois... 2005. André Fontaine, 78 ans, artiste-peintre, natif du Lac St-Jean... 2005. Gisèle Schmidt, 83 ans, comédienne québécoise... 2001. Jean-Pierre Aumont, 89 ans, acteur français... 1997. Jean Constantin, 73 ans, chanteur et compositeur... 1996. Gérard-Marie Boivin, 47 ans, journaliste et animateur à Radio-Canada.