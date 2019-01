Poursuite de 600 000$: les parents d’un garçon autiste déboutés

Les parents d’un garçon autiste de Québec qui réclamaient des dommages de 600 000$ à la Commission scolaire de la Capitale (CSC) pour ne pas avoir offert les services adaptés nécessaires à leur enfant ont perdu leur bataille en Cour supérieure.

Le juge Marc Paradis a rejeté la poursuite de Michel Labonté et Annie Otis, les parents du jeune Thomas Otis-Labonté, dans un jugement d’une quarantaine de pages rendu mardi.

Le procès avait eu lieu en octobre dernier pendant plus d’une semaine, au palais de justice de Québec. Le juge conclut que la Commission scolaire de la Capitale a agi correctement.

Classe spécialisée

M. Labonté et Mme Otis réclamaient 600 000 $ en dommages à la CSC pour avoir privé, selon eux, leur fils des services éducatifs et des apprentissages adaptés aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage dont il avait besoin.

Le jeune Thomas, un adolescent de 15 ans aujourd’hui, a un trouble envahissant du développement, un trouble s’apparentant au spectre de l’autisme.

Ses parents ont soutenu au procès que la CSC n’a pas fourni l’information nécessaire entourant les services offerts, notamment l’existence des classes spécialisées.

Thomas avait été maintenu en classe régulière pendant ses quatre premières années du primaire, avant d’avoir accès à une école spécialisée.

Respect de la loi

Le juge a conclu que les démarches et décisions de la commission scolaire respectent la loi.

Il estime qu’à la lumière de la preuve entendue, la CSC a correctement procédé à l’évaluation personnalisée des capacités et des besoins de Thomas, tant pour son admission à la maternelle que lors de son cheminement en classe régulière.

Le magistrat reconnaît le caractère raisonnable des décisions de la CSC de classer Thomas en classe régulière plutôt qu’en classe spécialisée, soulevant que la CSC a mis en place certaines mesures d’adaptation – dont l’accompagnement par une technicienne en éducation spécialisée – et a intégré l’enfant dans une classe à nombre réduit d’élèves.

«Le tribunal estime que les demandeurs n’ont pas démontré que les décisions prises par la Commission scolaire n’étaient pas raisonnables et ne respectaient pas l’intérêt de Thomas, a écrit le juge Paradis. Le tribunal estime que la Commission scolaire s’est acquittée de son obligation de dispenser à Thomas les services éducatifs adaptés auxquels il avait droit.»

Le magistrat conclut également, en se basant sur le rapport d'un médecin demandé par les parents, que rien ne permet d’affirmer que le classement de Thomas en classe spécialisée dès sa 2e année du primaire aurait eu des conséquences significatives sur sa scolarisation ou son développement social et académique ultérieur.