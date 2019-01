QS restera neutre pour les élections fédérales

Québec solidaire promet de rester neutre durant la campagne électorale fédérale.

Le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert devront se passer de l’appui des élus solidaires d’ici le scrutin du 21 octobre prochain. Ils pourront néanmoins toujours compter sur des militants de QS pour les aider.

« Le caucus des députés et la direction politique du parti ont adopté une position conjointe qui est une position de neutralité en vue des prochaines élections fédérales, donc une décision de ne pas intervenir et de ne pas appuyer un parti politique au niveau fédéral lors de la prochaine élection », a confié le député Gabriel Nadeau-Dubois, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

« Décision sage »

Cette position est souhaitable puisqu’il y a trois partis politiques sur la scène fédérale qui portent « une portion » du projet de société de QS.

Le député de Gouin précise que le Bloc québécois rejoint les solidaires sur l’indépendance, le Parti vert sur les questions environnementales et le NPD sur ses positions progressistes.

« Mais aucun de ces trois partis incarne vraiment, de manière fidèle, le projet de QS dans son entièreté, ce qui explique que des militants de QS s’impliquent dans ces trois partis-là et dans ce contexte-là, la décision sage pour nous, c’était de rester neutre », insiste Gabriel Nadeau-Dubois.

Conseil national

Il invite cependant les membres de sa formation politique qui le souhaitent à s’impliquer pour le parti fédéral qui représente le mieux leurs valeurs et surtout, d’y défendre le projet de QS. « Mais comme député et comme parti officiellement, on ne souhaite pas prendre position et c’est ce qu’on va proposer à notre Conseil national du mois de mars que nos instances locales et régionales aient la même position », a-t-il ajouté.

Le député signale que QS a toujours adopté une position de neutralité dans le cadre des campagnes électorales fédérales.

Rappelons toutefois que l’ex-élu Amir Khadir avait accordé son appui au candidat néo-démocrate Claude Patry en 2011.