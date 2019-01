Québec haussera le salaire minimum de 0,50$ l’heure

GATINEAU | Le gouvernement Legault haussera le salaire minimum plus rapidement que l’inflation, avec un bond de 0,50 $ l’heure, a appris Le Journal.

Dès le 1er mai, près de 290 000 salariés verront leur taux horaire atteindre 12,50 $ l’heure. Dans l’entourage de la CAQ, on soutient que cet accroissement fera passer le ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire moyen à 0,50 cette année.

Lier le salaire minimum au salaire moyen permettra aux travailleurs moins aisés de profiter davantage de la croissance de l’économie, affirme-t-on. En 2018, le salaire horaire moyen était de près de 25 $ l’heure. C’est pourquoi on a choisi d’approuver une hausse de 4,17 %, qui pourrait déplaire aux employeurs.

En terme d’augmentation du revenu disponible, ce bond est équivalent à environ 500 $ de plus par année dans les poches d’un travailleur à bas salaire.

En 2018, en pleine année électorale, les libéraux avaient haussé le salaire minimum de 0,75 $ l’heure. Ils avaient prévu que les prochaines hausses seraient chiches : 0,10 $ l’heure en 2019 et 0,35 $ en 2020. Cette prévision sera largement dépassée, car elle était jugée beaucoup trop faible.

15 $ l’heure

Québec solidaire a récemment pressé le gouvernement Legault d’annoncer le plus rapidement possible ses intentions sur le sujet. Le parti de Manon Massé prône pour sa part un salaire minimum à 15 $ l’heure, et demande à tout le moins un rattrapage par rapport à l’Ontario, où le salaire minimum se situe à 14 $ l’heure. Le coût de la vie est toutefois plus élevé dans la province voisine.

« Qu’est-ce que le ministre attend ? Les attentes des travailleurs sont claires, l’économie est en santé et le 15 $ de l’heure est plus que jamais atteignable », dénonçait le député Alexandre Leduc. « En 2019, personne ne devrait travailler à temps plein sans avoir de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille », déplorait-il.

Ferme la porte

Du côté de la CAQ, François Legault a régulièrement fermé la porte à la formule du 15 $ l’heure, qui nuirait selon lui à l’économie du Québec. Il a affirmé par le passé qu’une hausse rapide ferait baisser le nombre d’emplois offerts par exemple à des étudiants.

Hausse du salaire minimum

2018 : 0,75 $/heure (12 $)

2017 : 0,50 $/heure (11,25 $)

2016 : 0,20 $/heure (10,75 $)

2015 : 0,20 $/heure (10,55 $)

2014 : 0,20 $/heure (10,35 $)