Réparer plutôt que jeter, une bonne idée!

Votre laveuse ou votre réfrigérateur vous lâche ? Réfléchissez avant de jeter ! Réparer plutôt que remplacer, c’est à la fois économique et écologique. En plus, la loi prévoit des protections lorsque vous devez faire appel à un commerçant pour ce type de réparation.

La réparation est estimée à 50 $ ou plus ? Le réparateur est obligé de vous fournir une évaluation écrite. Il peut exiger des frais pour vous la fournir, mais il doit vous prévenir avant. Ce document doit aussi vous être remis avant d’effectuer les réparations. Il doit contenir : vos nom et adresse, le nom et l’adresse du réparateur, la description de l’appareil, le type de réparation à faire, le prix total de la réparation, la date et la durée de validité de l’évaluation.