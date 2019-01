Un conservateur échoue à faire déclarer Poutine «criminel de guerre»

OTTAWA – Un député conservateur qui avait endossé une pétition demandant à ce que le président russe Vladimir Poutine soit déclaré «criminel de guerre» a eu droit à une rebuffade du gouvernement, qui a rejeté la proposition.

Cette histoire, dévoilée par CTV News mercredi, remonte à juillet dernier lorsque le député manitobain James Bezan a appuyé une pétition officielle lancée par un citoyen d'Ottawa. Celle-ci réclamait que le président Poutine soit déclaré «criminel de guerre» et qu'il comparaisse devant le Tribunal pénal international pour crimes d'agression, crimes de guerre, crimes contre l’humanité et soutien du terrorisme.

Cette demande était justifiée, entre autres, par «l'agression militaire de la Géorgie» en 2008, la «complicité» de M. Poutine dans les «bombardements cruels contre les civils en Syrie» et «l'invasion» de la Crimée et de l'est de l'Ukraine, peut-on lire dans la pétition.

La démarche a rallié 798 signataires en près de quatre mois, dont la moitié provenait de l'Ontario et seulement 79 du Québec.

James Bezan, qui fait partie des Canadiens interdits de séjour sur le territoire russe, aux côtés de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland et du chef conservateur Andrew Scheer, avait expliqué à CTV News qu'il avait appuyé la pétition parce qu'il croit que le Canada doit «envoyer un message fort à Poutine», mais aussi au reste du monde. «On ne peut apaiser un dictateur», avait-il déclaré.

La ministre Freeland a cependant rejeté la demande présentée dans la pétition. Dans une réponse officielle publiée lundi, le gouvernement a énuméré les sanctions qu'il a prises contre la Russie pour ses gestes sur la scène internationale.

«La ministre des Affaires étrangères a condamné à maintes reprises les gestes posés par la Russie qui vont à l’encontre des normes mondialement acceptées», a soutenu Mme Freeland dans la réponse, en rappelant l'imposition de diverses sanctions contre 300 personnes et entités russes et ukrainiennes.

Cette réponse n'a pas satisfait le député conservateur, qui a confié à CTV News être déçu de son contenu.