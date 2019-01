Un ministre caquiste congédie «personnellement» un lanceur d’alerte

GATINEAU | Le ministre de l’Agriculture André Lamontagne a «personnellement autorisé» le congédiement d’un lanceur d’alerte qui a dénoncé l'ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides.

«La décision qui a été prise par le ministère, je l’ai personnellement autorisée à la lumière des informations que j’ai recueillies, à la lumière des questions que j’ai posées. C’est la décision que j’ai jugé qui était importante de prendre», a affirmé M. Lamontagne dans une mêlée de presse en marge du caucus présessionnel de la Coalition avenir Québec, à Gatineau.

L’agronome d’expérience Louis Robert, une sommité dans son domaine, a été limogé jeudi dernier parce qu’il a donné à Radio-Canada des «documents accablants» qui démontraient l’ingérence du secteur privé dans la recherche publique sur l’utilisation des pesticides. Il avait auparavant prévenu ses supérieurs, mais a été insatisfait de leur écoute, selon le diffuseur public.

Dans le reportage de Radio-Canada, une note ministérielle confidentielle «faisait par exemple état de tentatives d'intimidation des chercheurs et d'ingérence dans la diffusion et l'interprétation des résultats de recherche».

Quel message envoie donc le congédiement d’un lanceur d’alerte ? «Il faut être prudent dans ce dossier. Jamais je ne prendrais une mesure contre quelqu’un qui dénoncerait quelque chose qui irait à l’encontre de la santé publique. Il y a un ensemble de facteurs dans ce dossier qui ne sont pas tous connus. L’employé a des recours qu’il va manifester», a affirmé le ministre Lamontagne.

Il a laissé entendre que la cause du renvoi était plus large que ce qui est rapporté par Radio-Canada, mais il est resté nébuleux. «Je peux juste vous dire que c’est ma décision et que je suis très à l’aise avec», a-t-il affirmé.