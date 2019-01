Un voleur en série incriminé par une ex-conjointe

Un voleur en série qui a admis avoir commis entre 200 et 300 introductions par effraction en 15 mois partout au Québec a été incriminé par une ex-conjointe.

Jean-François Blanchette, 42 ans, a plaidé coupable à 23 chefs qui pesaient contre lui et a reçu une peine de cinq ans et un mois de prison, plus de deux ans après le dépôt des accusations.

Cette peine, une suggestion commune de la défense et de la Couronne, s’ajoute à celle de 45 mois dont il a écopé en février 2016, pour une série de vols commis en Beauce et dans Bellechasse.

Coup de fil

Selon le récit du procureur de la Couronne, Me Marc Gosselin, la Sûreté du Québec (SQ) avait initié une enquête en décembre 2015 pour résoudre une série d’introductions par effraction et de recel d’objets volés qui avait commencé en octobre 2014.

Le 11 décembre 2015, Blanchette a été arrêté pour un dossier de vol en Beauce.

Deux jours plus tard, les enquêteurs ont reçu un coup de fil d’une ex-conjointe qui affirmait que Blanchette avait commis environ 200 introductions par effraction et vols partout au Québec.

Les informations de cette dernière ont permis aux enquêteurs de résoudre des dizaines et des dizaines de dossiers non résolus dans les régions de Beauce, de Bellechasse, des Etchemins, de Portneuf, de Montmagny, de Drummond, de Nicolet, de Charlevoix et du Lac-Saint-Jean, notamment.

Interrogé par les enquêteurs, Blanchette avait admis être l’auteur d’une série de vols, soit entre 200 et 300, entre octobre 2014 et décembre 2015. La SQ évaluait en 2016 à 340 000$ la valeur des objets volés par l’accusé.

«Mode de vie»

Le criminel avait toujours le même modus operandi. Il pénétrait dans des maisons qui étaient inoccupées au moment de son passage et dans des cabanons pour voler de l’argent et divers objetscomme des bijoux, des outils, du matériel électronique, des armes à feu et des véhicules récréatifs.

«Il disposait des items volés, qui étaient revendus à des acheteurs ou dans des pawn shops à Longueuil, Drummond, Québec et dans d’autres régions», a indiqué le procureur.

Perpétrer ses crimes étaient alors un véritable «mode de vie» pour l’accusé, a souligné Me Gosselin, qui estime que l’espoir de réhabilitation de l’homme est «mitigé».

L’accusé a aussi plaidé coupable à une accusation de menaces de mort envers l’ex-conjointe en question, pour des événements survenus avant et après qu’elle l’ait dénoncé aux autorités.

Considérant la peine qu’il purgeait déjà avant de recevoir sa sentence, Blanchette doit encore passer six ans derrière les barreaux. Le cambrioleur a de nombreux antécédents judiciaires.