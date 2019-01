Une ado retrouvée morte gelée dans le Nord

Selon le média local Nunatsiaq News, la jeune fille de 15 ans aurait été trouvée vers 16 h 30 sous une maison et aurait succombé à une trop longue exposition au froid.

Durant la disparition, le mercure a oscillé entre -22 et -24 degrés Celsius, selon le site d’Environnement Canada. Le refroidissement éolien n’était pas disponible, mais on indique qu’il y avait de la neige modérée et de la poudrerie élevée.