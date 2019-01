Une dame âgée fraudée pour 35 000 $ par un exterminateur

Le propriétaire d’une entreprise d’extermination et un employé qui auraient profité de la vulnérabilité d’une vieille dame pour lui facturer 35 000 $ en travaux inutiles ou non effectués devront faire face à la justice après avoir été dénoncés à la police.

La plaignante, qui réside seule à la maison, a récemment fait appel à l’entreprise Vecta Extermination pour régler un problème de vermine dans sa propriété.

Selon le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), le propriétaire de cette entreprise, Vincent Vaillancourt-Dubé, aurait fait pression sur l'aînée et exploité sa crédulité pour lui facturer un montant de plus de 35 000 $ «pour des travaux inexpliqués ou non effectués».

«Après avoir raconté le tout à sa fille, la dame s’est aperçue qu’on avait profité de sa situation et elle a porté plainte au service de police», explique Maxime Pelletier, agent aux affaires publiques pour le SPVL.

L’enquête policière a mené à l’arrestation de Vaillancourt-Dubé, 28 ans, et d’un employé, Philippe Thibodeau, 34 ans, à Saint-Mathieu-de-Belœil, où le siège social de l’entreprise se trouve, a-t-on appris aujourd'hui.

Les suspects ont ensuite comparu le 17 janvier dernier au palais de justice de Saint-Hyacinthe, sous une accusation de fraude de plus de 5000 $.

D’autres victimes?

Le SPVL se demande maintenant si Vecta Extermination a pu faire d’autres victimes. Elles pourraient aussi bien se trouver à Lévis qu’en d'autres endroits de la province où l’entreprise offre ses services.

Le corps de police invite ceux qui croient avoir été lésés de la même façon à communiquer avec l’enquêteur Joncas au 418 835-4960, poste 4007.

M. Pelletier explique que les fraudes qui exploitent la vulnérabilité des personnes âgées sont plus fréquentes qu’on ne le croit. Il y a quelques années, la police de Lévis avait d’ailleurs enquêté sur un entrepreneur en toiture qui ciblait cette clientèle.

Généralement, les entrepreneurs qui agissent ainsi vont se montrer insistants et «ils ne laissent pas vraiment le temps à la personne de s’informer», remarque le porte-parole.

«Souvent, ils ne feront à peu près pas de travaux», mentionne aussi M. Pelletier.