DESBIENS, Claude



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 15 janvier 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Claude Desbiens, époux de feu Rita Forgues et conjoint de Lise Miller. Il demeurait à Saint-Nicolas.Outre sa conjointe Lise, il laisse dans le deuil ses enfants: France (Émile Minville), Pascal (Nathalie Caux), Isabelle (Éric Gignac) et Daniel (Linda); ses petits-enfants: Myrianne, Mélissa, Samuel, Cédric, Amélie, Tania, Sarah-Kim et Nicolas; son arrière-petite-fille: Sofia; ses frères et sœurs: Gérard (feu Francine Dufour), Louisette (Lucien Fecteau), feu Nicole (Marcel Turgeon), feu André, Jean-Paul (feu Marguerite Martineau, Jeannine Gagnon), Gisèle (Donald Marcoux), feu Diane et Line (Bernard Junior Breton); matante Diane Dostie (André Rousseau); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Forgues: Françoise (Michel Thibault), Marie-Andrée (Dominic Desnomés), Patricia (Pierre Picard), Suzanne (Denis Morin), Marthe, Agathe, Solange, feu Michèle et Guy (Lei Chen); la famille, les enfants et petits-enfants de Lise Miller; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, ainsi que ses ami(e)s joueurs et joueuses de cartes. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont soutenu et accompagné durant les dernières semaines avant son décès. Une mention spéciale à tout le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, pour leur travail exceptionnel et pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.