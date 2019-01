BÉDARD, Charles-Eugène



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 24 janvier 2019, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédé monsieur Charles-Eugène Bédard, époux de madame Gemma Pomerleau, fils de feu madame Évelina Dion et de feu monsieur Jérémie Bédard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h30.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation (ancien) à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : André (Marie-Marthe Poulin), Jacques et Michel (Danielle Bélanger); ses petits-enfants : Jean-François, Annie, Claude, Mireille et Christian; ses arrière-petits-enfants : Hugo, Antoine, Hugo, Marianne, Maxime, Étienne, Théo et Zack; ses frères et sœurs : feu Estelle (feu Gérard Gagnon), feu Maurice (feu Rita Duchesne), feu Georges-Edouard (feu Marie-Paule Gagnon), Noëlla (André Brodrigue), feu Gérard (Louise Verge), Gilles (feu Pierrette Grenier), Monique (feu Jocelyn Hawey) et feu Jean-Claude (feu Clarisse Drake); ses belles-sœurs : Émilienne, Rose-Hélène et Thérèse Pomerleau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de Limoilou. Un remerciement au personnel de l'hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au département des soins palliatifs de l'hôpital St-François-d'Assise,Téléphone : 418 525-4385, Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.