GIRARD, Monique



À la Maison Michel Sarrazin, le 20 janvier 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Monique Girard. Fille de feu madame Antoinette Girard et de feu monsieur Paul-Eugène Girard. Elle laisse dans le deuil, outre l'amour de sa vie, Andréa Bouchard, sa fille Hélène; ses petits- enfants: Maude-Éléonore (Julien Valois Dobbie), Julien (Christin Hohlfeld), Félix (Marie-Frédérique Beaulieu) et Rosalie; les petites lumières qui éclairaient sa vie, ses arrière-petits-fils Elliot et Arnaud; son frère et ses soeurs: Gilles (Nicole Dufour), Ghislaine (Yvan Tremblay) et Viviane qui l'a accompagnée jusqu'au bout de la route (feu Évariste Martin); ses belles-soeurs et ses beaux-frères: Albertine (feu Guy Gaudreault), Alfrédine (Bertrand Perreault), Marthe (feu Sébastien Brideau), Majella (Françoise Langlois) et Benoit ''le plus beau'' (Eliette Tremblay). Elle laisse également dans le deuil ses nièces, neveux, cousines, cousins et son amie de toujours Françoise Ouellet (feu Jacques Côté). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. La famille souhaite adresser des remerciements à toute l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC de Sainte-Foy ainsi qu'aux anges de la maison Michel Sarrazin qui tous ont su l'entourer de soins hors du commun, d'amour et du plus profond respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.