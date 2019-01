SABOURIN, Luc



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Hôpital Laval, le 9 janvier 2019, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Luc Sabourin, époux de Mme Cécile Diotte. Fils de feu Donat Sabourin et de feu Marie-Laure Brazeau, il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Louise (Guy Paquette), Francine, Jocelyne et Manon (Gilles Gagné); ses petits-enfants: Philippe, Myriam, Olivier, Marjorie, Jessica, Jennifer et Simon; ses arrière-petits-enfants: Kelly, Émy, Zack, Anabelle, Eliott, Nathaniel, Nelly, Mahée et Coralie; ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Diotte. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 1er février 2019 de 19h à 21h30 ainsi quede 10h à 13h10.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à l'équipe du 7ème étage et au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q.) (2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8). Pour rendre hommage à M. Sabourin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com