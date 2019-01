DUMAS, Frédéric



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 23 janvier 2019, à l'âge de 46 ans et 1 mois, est décédé monsieur Frédéric Dumas. Il était le fils de monsieur Jacques Dumas et de feu madame Ginette Papillon. Il demeurait à Saint-Adalbert de l'Islet, autrefois de Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son père Jacques Dumas, sa belle-mère Louise Ouellet, ses frères et sœurs: Charles Dumas et Mélissa Ouellet-Dumas (François Garant), sa filleule Jeanne, sa nièce Éléonore et son neveu Philippe, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. Des remerciements sincères s'adressent à son frère Charles et son cousin Stéphane Dumas pour leur accompagnement ainsi qu'aux médecins et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à : La Fondation d l'Hôtel-Dieu de Montmagny, site web : https://www.fondationhoteldieumontmagny.com ou à la Fondation québécoise du cancer, site web : https://fqc.qc.ca/fr