MAHEUX, Jean-Yves



Modèle de force, de bonté et de résilience, c'est après un long combat contre la maladie que Jean-Yves nous a quittés, le 29 janvier 2019, vers un monde plus serein. Décédé au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, à l'âge de 75 ans, époux de feu Marie-Claire Lachance, compagnon de Simone Dulac et fils de feu Léopold Maheux et de feu Madeleine Pomerleau. Il demeurait à Saint-Martin. Monsieur Jean-Yves Maheux sera exposé à la résidence funérairele vendredi 1er février en après-midi de 13h à 16h30 et en soirée de 18h30 à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.Ultérieurement, l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Kristian (Valérie Bernier) et Isabelle; ses petits-enfants: Louis-Philip et Félix-Antoine; les enfants de sa compagne: Daniel (Liette Roy), Gaétan (Colette Turgeon), Louis (Mireille Veilleux) et Maryse Hamel (Claude Drouin); ses soeurs et son frère: Paulette (feu Roger Cliche), Lise (Jacques Mailly) et Gaétan Maheux; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Jean-Louis (Dolorèse Lacroix), Noëlla (Luc Plante), Raymond (Louisette Mercier), Nicole (Émery Morin), Yvon (feu Monique Latulippe), Victor (France Lefebvre), feu Henri-Paul et Richard Lachance (Ginette Bégin). Il laisse également dans le deuil ses oncles et tantes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2 700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8 et ou l'Église Saint-Martin, tél. (418) 382-5326 fabstmartin129@hotmail.com