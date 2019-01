ALLARD, André



Au CHSLD St-Antoine, le 27 janvier 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur André Allard, conjoint de dame Lise Martin, fils de feu dame Irène Lemieux et de feu monsieur Paul-Émile Allard. Il demeurait à Pont-Rouge. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 3 février 2019 de 14h à 16h. Outre sa conjointe Lise Martin, il laisse dans le deuil, sa fille Chantale (Eric Robitaille) et son fils Mario (Ginette Boudreau); ses petits-enfants: Alexis et Matis Ratté, Patrick et David Allard; sa sœur Nicole et son frère Gilles (Monique Landry), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 4e étage du Foyer Saint-Antoine pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.