GAUVIN, Lucien



Au Centre d'hébergement de Saint- Casimir, le 25 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Lucien Gauvin, époux de feu dame Thérèse Borgia. Il demeurait à Rivière-à-Pierre. La famille recevra les condoléances auà compter de 9 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Gauvin laisse dans le deuil ses enfants: Roger, Ginette (Michel Cauchon) et Jocelyne (Sylvain Landry); ses petits-enfants: Jonathan Cauchon (Kathleen Gauvin), Dominic Cauchon (Marie-Pier Cloutier), François Gauvin, Dany Gauvin, Pierre-Olivier Gauvin (Sabrina Mallo), Audrey Gauvin-Landry (Tommy Moisan), Coryne Gauvin-Landry et Jason Gauvin-Landry (Stéffie Carrier); ses arrière-petits-enfants: Jérémie Gauvin-Cauchon, Coralie Gauvin-Cauchon, Charlie Gauvin-Landry, Zachary Cauchon, Samuel Lapointe et Nolan Gauvin; son frère et ses sœurs: Lucienne, Marguerite (feu Wellie Tremblay), feu Lise (feu Wilfrid Nolet), Gisèle (Normand Bouchard), Huguette (Raymond Perron) et Jacques (Lili Gauvin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Borgia: feu Léo (Cécile Daigle), feu Laurette (feu Arthur Lacasse), Pauline (Léopold Lefebvre), feu Paul, feu Jules (Rita Moisan), feu Julien (Ghislaine Gagnon), feu Raymond (feu Loretta Tremblay), Yvon (Pauline Deschênes), André (Aurore Perron), René (Marie-Claire Boivin), feu Jean-Marc (Suzanne Durocher (Guillaume Bertrand)), feu Colette, Lisette (feu André Daigle), feu Normand et Reine (Félicien Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.