PARADIS, Marcel



À son domicile, le 21 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marcel Paradis, époux de feu madame Louise-Marie Renauld, fils de feu madame Yvonne Villeneuve et de feu monsieur Gaudiose Paradis. Il demeurait à Québec.Il était retraité de la papetière White Birch et fût le dernier maire de la municipalité de Charlesbourg Est. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. C'est dans l'amour et l'espérance qu'il est allé rejoindre son épouse Louise-Marie et ses enfants André et Jean. Il laisse dans le deuil ses fils Gilles (Micheline Fontaine), et Michel (Isabelle Harvey); ses petits-enfants : François, Dominick, Émilie, Mario et William; ses six arrière-petits-enfants; ses belles-filles : Mona Harvey et Linda Fillion; sa belle-sœur Madeleine Gagnon. S'ajoutent plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.