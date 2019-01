Ces 9 célébrités se sont fait tatouer leur animal de compagnie

Parfois, le seul geste qui peut vraiment illustrer le lien entre un animal et son maître, c'est un tatouage!

Que ce soit après qu'ils nous quittent ou tout simplement par élan d'amour, plusieurs personnes ont un souvenir permanent de leur compagnon.

Voici donc 9 célébrités qui ont leur animal de compagnie sur leur corps:

1. Demi Lovato

Dans sa récente story Instagram, Demi a partagé le portrait qu'elle s'est fait faire en hommage à Buddy, son chien qui est mort en 2015.

2. Miley Cyrus

Miley a beaucoup de tatouages, dont deux de ses chiens! Premièrement, Mary Jane.

Et aussi Emu.

3. Zoey Deutch

L’actrice de Set It Up s’est fait tatouer sa BFF Maybelle.

4. Chiara Ferragni

La mannequin a un tout petit tatouage de son bouledogue français Matilda sur le doigt.

5. Devon Lee Carlson

La youtubeuse et entrepreneure a un joli tattoo de son chien Martin.

6. Bella Thorne

Bella a déjà avoué avoir environ 19 chats. On ne sait pas trop lequel elle s’est fait tatouer, mais il est très mignon!

7. Lena Dunham

Le chat Sphynx de Lena Dunham est tellement beau qu’elle voulait son visage pour toujours sur son épaule!

8. Ruby Rose

Ruby a plusieurs chiens, mais c’est Bubbles qu’elle a choisi de se faire tatouer sur la main.

9. Emilia Clarke

Ok, ce n’est pas son animal de compagnie, mais Emilia Clarke s’est fait tatouer ses 3 dragons dans Game of Thrones et on adore.

