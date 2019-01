PELLETIER, Roger



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 18 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Roger Pelletier, fils de feu Arthur Pelletier et de feu Cécile Bélanger. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il a été précédé par ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Paul (Hélène Vaillancourt), Simone (Roméo Lessard), Antoni (Colette Vaillancourt), Aldéi (Germaine Miville), Ruth (Gaston Bédard), Yvette (Édouard Larochelle), Patrick (Denise Asselin) et Véronique (Maurice Chénier). Il laisse dans le deuil ses sœurs: Dorothy (feu Jean-Claude Charland) et Carmen (feu Claude Delisle), son frère Roméo (Francine Veilleux) et sa belle-sœur Agathe Ferron (feu Guy Pelletier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 18h.La famille tient à remercier sincèrement le dre Rodier de la Clinique médicale l'Hêtrière ainsi que le dr Voyer et tout le personnel soignant de l'unité d'urgence de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999.