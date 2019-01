BERNARD, Simon



Dans le confort de sa maison, le 23 janvier 2019, est décédé à l`âge de 10 ans Simon Bernard, fils de Linda Morin et Gaétan Bernard. Après un long cheminement avec le cancer, entouré de ceux qu'il aimait, il s'est doucement éteint. Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa soeur bien-aimée Laurence Bernard; ses grands-parents: Émilien Bernard et Huguette Cyr, Gisèle Lehoux (feu Réal Morin) et Rénald Blouin; ses tantes: Nathalie Bernard (Michel St-Pierre) et Sylvie Morin (Carl Maltais). Son oncle feu Richard Morin (Pascale Parent); ses nombreux amis(es) dont particulièrement Amély Girard, Mathis Bertrand, Mathieu Asselin et Jean-Nicolas Desmeules. La famille tient à remercier toute l'équipe d'hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHUL, particulièrement Dre Valérie Larouche, les pédiatres en soins palliatifs du Centre Mère enfants du CHUL, Hélène Roy et Julie Laflamme ainsi que la merveilleuse équipe de Leucan. La famille vous accueillera auvendredi le 1er février de 19h à 22h età compter de 12h30.. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Défi Ski Leucan que sa soeur concrétisera le 30 mars prochain https://www.webleucan.com/laurence