PAPILLON, Marcellin



À l'hôpital Laval, le 21 janvier 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Marcellin Papillon, époux de madame Marguerite Piché-Papillon. Il était le fils de feu Donat Papillon et de feu dame Élizabeth Dion. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances aule vendredi 1er février 2019 de 19h à 21h et le samedi 2 février 2019 de 10h à 14h30.et de là au cimetière de Neuville. Samedi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 10h. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christiane, Brenda, Derrick (Hélène Dion) et Rose-Aimée (Luc Veilleux); ses petits-enfants: Jason, Patricia, Maryse, Émilie, Dominique, Florence, Roxanne, Angélique, Ludovic et Ulrick; ses arrière-petites-filles: Laurie-Anne, Noémie, Jade et Léa; ses frères et sa soeur: Jacques (Francine Cloutier), Estelle (René Gélinas) et Benoît-Mario (Martine Brousseau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Piché; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre sa fille Sylvie Papillon. La famille tient à remercier tous et chacun, pour l'accompagnement et l'encouragement portés à monsieur Marcellin Papillon durant sa maladie.