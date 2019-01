BEAUDET, Charles-Édouard



À Saint-Flavien, le lundi 28 janvier, est décédé à l'âge de 98 ans, M. Charles-Édouard Beaudet, époux de Mme Réjeanne Demers. Il était de Leclercville. Outre son épouse Réjeanne Demers, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Camilla Larochelle), Jacques (Francine Morin), Suzanne (feu Roger Lemay), Claudette (André Labrie), Pierre (feu Chantale Laplante), Lynn, Nicole (Robert Tremblay), Paul, Marc (Sylvie Bleau) et Nathalie; ses 14 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur: Marcel (Paulette Charbonneau), Denis (Jeanne-D 'Arc St-Onge), Jean-Noël (Suzanne Béland) et Jacqueline (feu Louis St-Hilaire). Il est allé rejoindre Robert (Angèle St-Onge), Fernando (feu Florange Lemay), Louis-Paul (feu Raymonde St-Onge), Raymonde (feu Mathieu Lemay), Liliane (Marc Hébert), Gilles (Marguerite Vallée). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers, ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 1er février 2019 de 19 h à 21 h 30, ainsi que le samedi 2 février, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 30, à laLa famille tient à remercier tout le personnel soignant du centre d'hébergement de Saint-Flavien pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Leclercville. Les formulaires seront disponibles sur place.