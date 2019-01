POULIN, Jean-Jacques



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 20 janvier 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Jacques Poulin, époux de feu madame Fabiola Couture, fils de feu monsieur Joseph-Edmond Poulin et de feu madame Nellie Landry. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Yvan et Nathalie (François Déry); ses frères et soeurs: feu Marc- André (feu Marcelle Roy), Robert (Christiane Vachon) et Paulette; ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Couture: feu Elphège, Gilles, feu Clément (Evelyn Hinds), Florence (Jean-Marc Saint-Hilaire), Jean-Denis (Régine Baillargeon), Jeanne-M. (Antoine Boivin) et Lucie (feu Yvon Léger). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Les fleurs ne sont pas souhaitées. La famille tient à remercier le Dr Marie-Josée Dupuis de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le Dr David Trépanier du département plaies complexes de l'Hôtel-Dieu de Lévis, son médecin de famille, le Dr Christine Gosselin, ainsi que le personnel du CLSC de Lévis, particulièrement mesdames Chloé Vieilletoile, Nathalie Hébert, Annick Audet et Line Gamache, pour leur écoute et leur dévouement. La famille tient également à remercier le Dr Laflamme et madame Sandra de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. https://dons.mspdulittoral.com/. Une cérémonie sera célébrée à une date ultérieure.