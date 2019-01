FRADET, Madeleine Pouliot



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 janvier 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée entourée de ses proches, madame Madeleine Pouliot, épouse de monsieur Camil Fradet. Elle était la fille de feu monsieur Pierre Pouliot et de feu madame Bertha Thibeault. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 1er février 2019 de 19 h à 21 h. Samedi, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9 h à 10h45.Les cendres seront déposées par la suite au columbarium de la Maison Funéraire Roy et Rouleau inc. Armagh. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Dominique (François Grégoire) Nicole (Claude Pouliot) et Christian (Chantale Lemieux); ses petits-enfants: Élyse Grégoire (Jimmy Guimond), Justine Grégoire, Léonie Pouliot, Paul Pouliot, Hubert Pouliot, Florence Fradet, Albert Fradet et Odélie Fradet. Elle était la sœur de: feu Paulin (Lucienne Langevin), Murielle (Bruno Fournier), feu Bertrand, Claire (Bruno Therrien), feu Conrad, Linda (Jacques Marquis). De la famille Fradet, elle était la belle-sœur de: Léo (Pauline Duchesneau), feu Léandre, feu Armand (Jeannine Bolduc), Marcel (Gaétane Boutin), Lucien (Gisèle Langlois), feu Maurice (feu Marcelle Godbout), Laurent (Jeannette Asselin), Réal (Louisette Turgeon). Elle laisse également dans le deuil oncles et tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques Section Chaudière-Appalaches 4060, Boulevard Guillaume-Couture, bureau 104, Lévis (Québec) G6W 6N2. Tél : 418-830-1515. https://mssociety.donorportal.ca/Donation/Donation.aspx?F=1673&T=GENER&L=fr-CA&G=303&NFP=1La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire