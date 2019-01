DEMERS, Ghislain



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 18 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Ghislain Demers, époux de madame Huguette Dussault, fils de feu madame Alice Tremblay et de feu monsieur Georges Demers. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Isabelle Falardeau), Martin (Loubna Hachem) et Annie (Martin Nadeau); ses petits-enfants : feu Christof, Félix, Étienne, Sofia, Roxan, Sacha et Yohan, ainsi que son frère Gérard (Jeanine Rodrigue) et ses sœurs Georgette (feu Raymond Fournier) et Huguette (Maurice Talbot).