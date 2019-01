GAUVIN LAFLAMME, Rita



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 janvier 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée dame Rita Gauvin, épouse de feu monsieur Jules Laflamme. Fille de feu dame Yvonne Pelletier et de feu monsieur Émery Gauvin, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois de Saint-Pamphile, comté L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Bernard Forgues), Julie (feu Louis Lemieux; Marc Dupuis), Sylvain (Linda McCarty), Odette (Bernard Rouzaud), Nancy (Jocelyn Pelletier) et Steve (Marie-Josée Létourneau); ses petits-enfants adorés: Simon, Béatrice et Gabriel, Jonathan, Julia, Catherine et Bruno, Alexandra et Mathieu, ses arrière-petits-fils: Georges et Grégoire. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu André (feu Julie Bouchard), Laurette (feu Martial Lagacé), feu Yvon (Cécile Tremblay), feu Léonce (Marcelle Godbout), Aline (Raymond Guillemette), Lucie, Simon (Carmen Blier), feu Bernard (Cécile Bourgault), Aurèle. De la famille Laflamme: feu Robert (Claire Racicot), feu Clotilde, Géraldine (feu Will Reed), Gertrude, feu Paul-André (feu Lorraine Giroux), feu Grégoire (Micheline Leclerc). Elle était également la belle-sœur de: Élisé Dubé et de Jacqueline Lévesque. Sont également affectés par son départ ses nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. Des remerciements sont adressés au personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, Boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 ou à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h30.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Bellevue de Saint-Pamphile.