DUGUAY, Marc



À son domicile, le 22 janvier 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Marc Duguay, époux de madame Dolorès Fortier. Il était le fils de feu monsieur Noël Duguay et de madame Bernadette Dubé. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Ste-Brigitte de Laval. M. Duguay laisse dans le deuil son épouse madame Dolorès Fortier; ses enfants: Jean-Philippe (Annie Bédard), Jonathan (Mélanie Lachance) et Martin Guillot (Audrey Mercier); ses petits-enfants: William, Olivier, Lilykim et Loïk Duguay; ses frères et sœurs: Clément (feu Pierrette Vallée, Gaétanne Thomassin), Denise (Yvan Latouche), Paul (Céline Vallée), Ginette (Gaétan Giguère), Patrice (Maureen Dawson), Jean-Noël, Marielle (André Vallée), Martin (Chantal Pelletier), Daniel et Cécile (Paul Thomassin); sa belle-sœur Carole Thomassin (feu Jacques Duguay); ses beaux-parents: monsieur Gaston Fortier et madame Lucille Bégin ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: Delyane (Edmond Jomphe), Daniel Paquet (feu Suzanne Fortier), Donald (Claire Bilodeau) Sylvie (Rejean Robichaud) et Richard; son filleul et ses filleules: Kevin Latouche, Katherine Duguay et Cindy Paquet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Gilles (feu Alice Fortier) et de Christian. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don