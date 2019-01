SAVARD, Erika



À Québec, le 22 janvier 2019, à l'âge de 29 ans, est décédée Érika Savard, fille de de madame Julie Pineau et monsieur Jacques Savard. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 16 h au centre commémoratifSes cendres seront déposées au Columbarium Wilbrod Robert. Érika laisse dans le deuil ses parents: Julie Pineau (Guy Giroux) et Jacques Savard (Louise Fournier); son grand-père Maurille Pineau (feu Madeleine Dumont); son oncle François Pineau (Doris Arsenault); sa tante Brigitte Pineau et ses oncles et tantes de la famille Savard ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à L'Association Épilepsie section de Québec, 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec, (Qc) G1M 1N7 Tél : (418) 524-8752.