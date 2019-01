BEAUPRÉ, Marie-Anne Blanchet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marie-Anne Blanchet, épouse de feu monsieur Lucien Beaupré, fille de feu monsieur Pamphile Blanchet et de feu madame Irma Gosselin. Elle demeurait à Saint-Charles de Bellechasse. Outre son époux, Lucien Beaupré, elle est allée rejoindre sa fille Lisette, ainsi que son compagnon de vie Lucien Blouin. Elle laisse dans le deuil ses fils: Normand (Suzanne Couture), Conrad (Anne Leblond) et Danny (Martine Rodrigue); ses petits- enfants: Carl (Stéphanie Viel), Catia (Stéphane Bellavance), Stéphanie, Marie-Eve, Johannie, Alexandra (Mathieu Ruel), Samuel (Vanessa Cloutier), Vincent et Maxime Beaupré; ses arrière-petits- enfants: Jérémy, Megan, Jolyanne, Annabelle, Noémie, Rose, Charles, Eli et Livia. De la famille Blanchet, elle était la soeur de: feu Roger (Thérèse Breton), Ferrier (Monique Duquet), Clément (Pierrette Turgeon), feu Conrad, Gaétane (Gilles Aubé), Éloise (Gérard Bélanger), Edith (feu Daniel Prévost, Jean-Guy Roy), Nicole (René Roy), feu Denis (Yolande Goulet), Solange (Jacques Lapierre), Déliska (Marcel Breton). De la famille Beaupré, elle était la belle-soeur de: Laurette (feu Gaston Marquis), feu Fernand (feu Annette Boucher), Adrien (feu Thérèse Morneau, Colette Bergeron). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Merci à tout le personnel de la Résidence Charles Couillard ainsi qu'au personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins reçus. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 Ave St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0. Des formulaires seront disponibles à l'église.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h.