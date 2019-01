LAURENDEAU, Marcel



À l'Hôpital Laval, le 19 janvier 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Marcel Laurendeau, époux de feu dame Fernande Lavallée, fils de feu Émile Laurendeau et de feu Marie-Anna Bourgault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, son fils Denis (Marielle Mokhtari); ses frères et sœurs: feu Eddy, feu Fénélon, Gertrude, feu Gisèle, feu Jacqueline, feu Jeannine, feu Jean-Luc, feu Paul-Aimé, feu Pauline, Rachel, feu Simone et feu Thérèse ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la Villa Sainte-Foy ainsi que celui de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.