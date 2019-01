LAFLAMME, Denise



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 24 janvier 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Denise Laflamme, épouse en premières noces de feu Raymond Lamy et en secondes noces de feu Gustave Carrier, fille de feu Phydime Laflamme et de feu Rose Renaud. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Carol Bussières), Denis (Bibiane Gauvin) et Gilles (Isabelle Proulx); sa petite-fille Cathy Bussières; les enfants de la famille Carrier: Claudette (Gilles Tremblay), Jean-Jacques (Lynda Lessard) et Francine (Gaston Veilleux); les petits-enfants de la famille Carrier: Hubert et Catherine Tremblay, Nathalie, Martin, Charles et Marianne Carrier, Isabelle et Marie Veilleux; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Marguerite (feu Fernand Julien), feu Armand (Jeannine Plante) et Yolande Cloutier (feu Gérard Paquet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lamy; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Carrier; ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s, dont sa grande amie Ghislaine Veilleux Bolduc. Nous tenons à remercier sincèrement les membres du personnel du 4e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et le Dre Boutin pour les soins professionnels et humanitaires qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation. La famille vous accueillera, en présence des cendres, aude 12h30 à 14h30.